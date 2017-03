In der Begründung heißt es, das Projekt habe mit eigenen Aktionen und Aufführungen, mit zahlreichen Gastspielen und Kooperationen in mehreren deutschen Städten "Dunkel in das Treiben des NSU" und seiner Aufarbeitung gebracht. Nach Auffassung der fünfzehnköpfigen Jury wurden beispielhaft viele Engagierte und Interessierte unter einem Vorhaben vernetzt, und das durch außergewöhnlichen ehrenamtlichen Einsatz.