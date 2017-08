Die Chemnitzer Polizei hat den am Montag vorläufig festgenommenen 40-jährigen Chemnitzer wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Mann war am frühen Morgen im Stadtteil Gablenz aufgegriffen worden. Dort hatte kurz vorher eine Serie von in Brand gesteckten Autos Polizei und Feuerwehr in Atem gehalten.