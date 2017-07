„Es ist unglaublich kreativ. Und man muss nicht alles können und kann trotzdem gut werden in diesem Sport. Ich merke das an mir selbst. Die turnerischen Sachen liegen mir zum Beispiel überhaupt nicht. Trotzdem habe ich die Chance, zu so einem großen Wettkampf zu fahren“, fasst die 29-jährige Felicitas Krupka ihre Begeisterung für das Seilspringen zusammen.

Nach der Wende erreichte das Rope Skipping auch Chemnitz. Die damalige Vereinsleiterin entdeckte die Sportart bei einem Workshop und steckte einige Kinder damit an. Mittlerweile trainieren beim Sportensemble Chemnitz des TSV Einheit Süd mehr als 50 Kinder, Jugendliche und junge Frauen in drei Altersgruppen.

Vier Sportlerinnen aus der Leistungsgruppe haben sich nun auf den Weg nach Orlando in den USA gemacht. In elf Disziplinen messen sie sich dort mit hunderten Rope Skippern aus allen Teilen der Welt. Es geht vorrangig um den Spaß am Sport. Dennoch hoffen Claudia, Felicitas und ihre beiden Mitstreiterinnen, auch in diesem Jahr die eine oder andere Medaille nach Chemnitz zu holen: „Wir fahren dort als Breitensportteam hin und treten an gegen Leistungssportvereine, die bis zu acht Mal die Woche trainieren. Unsere Übungen bestechen durch Kreativität und wir setzen die Musik gut um. Wenn die Übung gut läuft, kann es klappen. Aber hauptsächlich wollen wir Spaß haben, unsere Freunde wiedersehen und viele neue Sachen lernen.“