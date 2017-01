Das sprichwörtliche nicht erreichte Ende der Fahnenstange tauchte auch in anderen Reden auf. Auch Finanzbürgermeister Sven Schulze hält Mehrkosten für wahrscheinlich, nimmt sogar die Zahl 150.000 Euro in den Mund. Die kritisierte ursprüngliche Kostenschätzung stammt noch von seinem Vorgänger. Trotzdem müsse man zustimmen, sonst werde ja der Eindruck vermittelt, die Stadt könnte so eine Großveranstaltung nicht stemmen, so Schulze. "Wir sind in der Lage, so etwas auszurichten. Aber, was die Zusammenarbeit in der Verwaltung betrifft, da ist sicher noch Luft nach oben."