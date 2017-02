Deutschland brauche keine Angst zu haben, dass die Wirtschaftsbeziehungen oder der Export in die USA durch die Politik von Donald Trump bedroht seien. Da ist sich Hans J. Naumann, geschäftsführender Gesellschafter der Niles-Simmons-Hegenscheidt (NSH)-Gruppe, sicher. "Deutschland liefert vor allem Hochtechnologie-Güter, die in den USA gebraucht und geschätzt werden", sagt Naumann. Bildrechte: Niles-Simmons-Hegenscheidt

Neues US-Werk geplant

Naumann plant sogar, in den USA eine weitere Fabrik zu errichten. Die NSH-Gruppe fertigt Werkzeugmaschinen für fünf Industriezweige. Dazu gehören die Eisenbahn- und Metroindustrie, die Luft- und Raumfahrt, die Pkw- und Lkw-Fertigung und der Maschinenbau ebenso wie der Werkzeug- und Formenbau. In den USA verfügt der Konzern über zwei Standorte in Albany, N.Y., und in Sterling Heights, Michigan. Sie produzieren Anlagen und Maschinen zur Radsatzherstellung und -reparatur für die Schienenfahrzeugbranche sowie Walzwerkzeuge und Kurbelwellenfestwalzmaschinen für die Automobilindustrie.

"Trump hilft der US-Wirtschaft auf die Beine"

Der Deutsch-Amerikaner Hans J. Naumann aus Chemnitz setzt auf Trump. Bildrechte: Niles-Simmons-Hegenscheidt Naumann geht davon aus, dass die Schaffung von Arbeitsplätzen in den USA auf jeden Fall positiv bewerten wird. "Trump ist im Wahlkampf mit dem Slogan 'Great again!' angetreten. Um der Wirtschaft wieder auf die Beine zu helfen, will er Arbeitsplätze schaffen und zugleich Jobs aus Ländern wie China, Japan und Mexiko zurückholen." So macht Naumann der deutschen Industrie Mut, in den USA zu investieren.

"Trump wird nur gegen jene Firmen vorgehen, die mauscheln, um ihre Produktion aus den USA in andere Länder zu verlegen, um dort geringere Steuern zu zahlen und die dann die Produkte wieder in die USA einführen wollen." Auch die millionenfache illegale Einreise in die USA, u.a. aus Mexiko, müsse gestoppt werden. "Ich finde das richtig. Die mexikanische Regierung hätte längst selbst dagegen vorgehen können, dass das Land so viele Menschen verliert", sagt Naumann.

"Trump handelt wie ein Unternehmer"

Donald Trump habe das alles in seinem Wahlkampf angekündigt. Und als Präsident habe er auch keine Furcht, diese Versprechen sehr schnell in die Tat umzusetzen. Das sei wahrscheinlich für manche europäische Politiker etwas beängstigend, so Naumann. "Trump handelt wie ein Unternehmer, der seine Ziele umsetzt."