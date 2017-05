Es ist gerade einmal zwei Wochen her, als zwei Männer am Osterwochenende an einer Chemnitzer Busendhaltestelle den Busfahrer überfallen haben. Sie schlugen ihn brutal zusammen und stahlen die Tageseinnahmen. Zwar konnten die Tatverdächtigen inzwischen gefasst werden, der CVAG reicht es aber nun. Denn der Raub sei kein Einzelfall gewesen, sagt CVAG-Sprecher Stefan Tschök. In den vergangenen zweieinhalb Jahren habe es deutlich mehr Übergriffe als zuvor gegeben. "Das bedrückt uns sehr. Wir haben nun versucht, Möglichkeiten auszuloten, diese Situation zu verbessern."