Der Chemnitzer Musiklehrer Patrick Schulze hat Levina bereits als Grundschülerin zum Bühnenstar aufgebaut. Bildrechte: MDR/Monika Tauber

In der privaten Musikschule am Thomas-Mann-Platz verfeinerte sie das Liederschreiben und genoss weitere Gesangausbildung in Richtung Rock, Pop und Jazz. Musikschulinhaber Patrick Schulze erinnert sich: "Es zeichnete sich schon beizeiten ab, dass sie ein überdurchschnittliches Talent hat." In dieser Zeit sammelte Isabella auch erste Bühnenerfahrung. Sie trat in Kindermusicals in der Chemnitzer Stadthalle und der Dresdner Semperoper auf.