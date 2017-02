Die frischgebackene deutsche Hallenmeisterin im Kugelstoßen, Christina Schwanitz, legt eine Wettkampfpause ein. Die 31-Jährige vom LV 90 Erzgebirge sagte dem MDR nach dem Titelgewinn in Leipzig, sie werde im Sommer Mutter. Ob es sogar Zwillinge werden, ließ die Sportlerin offen. "Sie sollen im Juli zur Welt kommen", sagte sie im Gespräch mit dem MDR. Bei anschließenden Nachfragen, ob sie mit "sie" zwei Babys meine, hielt sich Schwanitz allerdings bedeckt. Wegen ihrer Babypause wird die Sportlerin nicht an der Hallen-EM in Belgrad Anfang März und auch nicht an der Freiluft-WM im August in London teilnehmen. Bei der Heim-EM 2018 in Berlin will Schwanitz wieder dabei sein.

Bildrechte: dpa