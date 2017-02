Als Luai vor einem Jahr in Clausnitz mit Gewalt von einem Polizisten aus dem Bus geholt wird, ist er starr vor Angst. Die Szene, in der er in die Flüchtlingsunterkunft geschleppt wird, geht als Video um die Welt. Heute kann der 15-Jährige aus dem Libanon darüber lachen.



Natürlich sei das keine schöne Situation gewesen. "Aber das waren ja keine Leute von hier", sagt er und schränkt ein: "Nicht alle." Heute fühle er sich sicher in Clausnitz. Er strahlt: "Ich habe hier viele deutsche Freunde."



Luai geht in die 8. Klasse der Oberschule in Brand-Erbisdorf. Er sei das einzige Flüchtlingskind in der Klasse, erzählt er. Inzwischen spricht er gut Deutsch. Fremde Sprachen sind offensichtlich kein Problem. "Ich lerne jetzt auch noch Spanisch und Russisch", bemerkt er nicht ohne Stolz.



Marc Lalonde ist Englisch-Lektor der TU Dresden und kümmert sich seit der Ankunft des Busses um die Flüchtlinge in Clausnitz. Er spielt mit den Kindern, organisiert Ausflüge, kümmert sich um Sprachkurse, vermittelt. Er kennt die Geschichte der Familie: Luais Vater habe die beiden ältesten Söhne wegen des zunehmenden Einflusses der Terrormiliz IS in Sicherheit bringen wollen. Luais Vater habe gehofft, den Rest der Familie bald nachholen zu können, wenn sein Asylgesuch erst anerkannt ist. "Im Herbst hat er einen Ablehnungsbescheid bekommen", sagt Lalonde. Die Hoffnungen auf den dagegen erhobenen Einspruch sind gering. "Luais Vater und der Bruder wollen deshalb zurück in den Libanon." Luai nicht. Er fühlt sich wohl in der neuen Heimat und macht große Pläne. Was er mal werden will? "Fußballer oder Polizist", sagt er mit großen Augen. "Aber lieber Polizist."



Dass er allein in Deutschland bleiben kann, ist ziemlich aussichtslos. Der Asylantrag gilt für alle drei Familienmitglieder. Die Ablehnung auch.