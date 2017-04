Cody Choi hat den koreanischen Pavillon der diesjährigen Bienale in Venedig gestaltet. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

In Chemnitz sind vom 9. April bis zum 18. Juni Arbeiten des US-koreanischen Künstlers Cody Choi zu sehen. Choi, 1961 in Südkorea geboren, setzt sich in Bildern, Fotos, Skulpturen und Installationen mit seinem Leben zwischen östlicher Herkunft und westlichem Alltag auseinander.

In Chemnitz sind Skulpturen, Gemälde, Fotografien und Installationen des Koreaners zu sehen. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel Choi, der auch den südkoreanischen Pavillon der Bienale in Venedig gestaltet hat, vertrete zum Teil radikale Positionen, betonte die Leiterin der Chemnitzer Kunstsammlungen Ingrid Mössinger. Dabei gehe es stets um die Frage nach der "Wahrhaftigkeit der Dinge", wie sie schon der französische Philosoph Michel Foucault gestellt habe.

Chois Kunst ist aufregend und gibt Rätsel auf. Ingrid Mössinger Generaldirektorin der Kunstsammlungen Chemnitz

Wiedersehen mit alten Bekannten

Auch die Werke in Chemnitz zeigen die Auseinandersetzung des Künstlers mit von ihm bewunderten Werken der Weltkunst. Arbeiten von da Vinci, Michelangelo, Manet, Picasso oder Gerhard Richter erkennt der Besucher wieder, allerdings in der Interpretation von Choi. Er lebe im Widerspruch zwischen Ost und West, so Choi. "Wir beten die westliche Kultur oft an – wie dumm!"

Auf den ersten Blick Michelangelos David. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel Choi, der als junger Mann 1983 in die USA emigrierte, hat auch persönliche Krisen, wie das Fremdsein in einer anderen Kultur, in Kunst umgesetzt. Skulpturen aus einer Mischung des Medikaments Pepto-Bismol und Toilettenpapier zeigen die Auseinandersetzung mit seiner Psyche, seinem Körper und seinen Ausscheidungen als Selbstvergewisserung eines verstörten Menschen in einer angeeigneten und dennoch fremden Welt. "Kunst ist für mich auch eine Form von Therapie. Sie heilt und hilft mir, zu überleben", sagt der 55-jährige Künstler. Kunst, Provokation oder Blenderei - das können die Besucher der Ausstellung selber entscheiden.

Könner in allen Genres

Kein Zweifel, Choi beherrscht die verschiedensten Techniken und Stile perfekt, ob Fotografie, Malerei oder bildhauerische Arbeiten. Der Koreaner ist ein Könner, und das auf allen Gebieten. Interessanterweise haben die Kunstsammlungen dafür gesorgt, dass auch traditionelle koreanische Kunst zum Zuge kommt. In einer speziellen Abteilung der Ausstellungen sind Stücke aus der Sammlung des Museums für Ostasiatische Kunst in Köln zu sehen. Somit kann jeder selbst entscheiden, welche kulturelle Prägung in Chois Werken überwiegt und ob die Konzeptkunst des Koreaners in der Vermischung beider Sphären etwas gänzlich Neues schafft. Cody Choi in Chemnitz. Hingehen!