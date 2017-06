Der Schwerlasthubschrauber Chinook soll mit Hilfe von Cotesa leichter werden. Bildrechte: dpa

Die 2002 gegründete Cotesa GmbH stellt Bauteile aus Faserverbundwerkstoffen her. Medienberichten zufolge will Boeing schwere Metallabdeckungen an dem Schwerlasthubschrauber durch Leichtbauteile aus Sachsen ersetzen. Das Hightech-Unternehmen aus Mittweida stellt bereits Komponenten für den Boeing-Konkurrenten Airbus her, zum Beispiel für den Karbon-Rumpf des A350.