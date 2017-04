Am Ende ist der Täter überführt und dem Besucher klar, wie wichtig seltene Erden sind, sagt Kuratorin Laura Hall: "Sie sind ganz wichtig in unserem täglichen Leben. Sie sind wirklich überall - in unserem Rechner, in unserem Handy. Aber leider sind die seltenen Erden selbst ein bisschen hässlich, sie sind wirklich nicht so schön. Aber wir haben uns gedacht, durch einen Mordfall, eine Kriminalgeschichte können die Besucher etwas über die seltenen Erden lernen."

Es gibt viele Hinweise, die kombiniert werden müssen. Aber ganz so einfach ist es nicht. Diese beiden haben das Spiel vorab getestet. Bildrechte: MDR/Ines Gruner-Rudelt