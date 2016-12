Die Chemnitzer Verkehrs-AG hat am Donnerstag ihre stationären Fahrscheinautomaten an Haltestellen im Stadtgebiet gesperrt. Dies betrifft die zehn bisherigen Automaten sowie 25 neue Selbstbedienungsgeräte, die ab kommendem Jahr in Betrieb gehen sollen. Die Automaten bleiben bis zum 2. Januar außer Funktion.

Elektronik verträgt keinen Chemikaliendunst

Mit der Automatensperrung will sich der Verkehrsbetrieb wie in den Jahren zuvor vor Vandalismus an den Tagen um Silvester schützen. An den Fahrscheinautomaten wurde speziell das Ausgabefach verriegelt. Wie der Sprecher der CVAG, Stefan Tschök, sagt, soll damit verhindert werden, dass Knaller in das Fach gelegt werden.

Bildrechte: Chemnitzer Verkehrs-AG Es gab einige Unverbesserliche, die an unseren Automaten 'pyrotechnische Versuche' vorgenommen haben. Das führte zu erheblichem Schäden. Stefan Tschök, Pressesprecher CVAG

Beschädigt werden die Automaten zwar weniger durch die Detonation. Jedoch reagiert die Elektronik sehr empfindlich auf die Pulverdämpfe. "Dadurch werden Leiterplatten und Ticketdrucker beschädigt, so dass der Automat nicht mehr funktioniert", erklärt Tschök.

Reparaturkosten werden gespart

Das Verriegeln der Automaten ist aufwendig. Jedes der 35 Geräte muss per Hand geöffnet werden, um das Ausgabefach mit Holzklötzen zu sperren. Die Aktion hilft aber, Kosten zu sparen.

CVAG-Werkstattleiter Mathias Lorenz verriegelt das Ausgabefach der Fahrscheinautomaten mit Holzklötzen. Bildrechte: MDR/Nora Kilenyi Die durch Böller entstehenden Schäden summieren sich schnell auf mehrere Tausend Euro. Die CVAG hatte früher teilweise Reparaturkosten von bis zu 50.000 Euro.



Und auch die Kunden hatten das Nachsehen. Denn während der Reparaturzeit standen die Fahrscheinautomaten mitunter wochenlang nicht zur Verfügung.

Automatensperre kein Freibrief für Schwarzfahren

Wer in den kommenden Tagen den Öffentlichen Nahverkehr in Chemnitz nutzen will, kommt trotzdem an ein Ticket. Laut CVAG gibt es in den Straßenbahnen Fahrscheinautomaten. Wer Bus fährt, kann seinen Obolus beim Fahrer entrichten. Eine weitere Möglichkeit ist das Handyticket.

Auch Parkautomaten werden gesperrt

Die Stadtverwaltung Chemnitz ergreift ebenfalls Schutzmaßnahmen über Silvester. Wie es aus dem Rathaus heißt, werden die Parkscheinautomaten vom 30. Dezember bis 2. Januar deaktiviert. Auch hier werden die Ausgabeklappen blockiert, damit keine Böller darin gezündet werden können.

Das Parken ist während der Zeit kostenlos. Allerdings muss eine Parkscheibe mit der eingestellten Ankunftszeit sichtbar im Auto liegen.