Eine Dampflok der Baureihe 23 ist beim Chemnitzer Heizhausfest entgleist. Wie Fotos zeigen, steht die Lok noch immer auf dem Museumsgelände. Zuerst hatte die "Freie Presse" über die Havarie berichtet. Demnach ereignete sich der Rangierunfall schon am Freitag. Das Dampfross fuhr offenbar mit geringer Geschwindigkeit über ein Gleisende hinaus in den Bereich eines Parkplatzes, wo ein Auto beschädigt wurde. Es gab keinen Prellbock, der das Dampfross bremste. Verletzt wurde bei der Havarie niemand.

Welche Schäden die Lok erlitten hat, war zunächst nicht zu erfahren. Bildrechte: MDR/Harry Härtel

Im Museum war Montag zunächst niemand für eine Stellungnahme zur havarierten Dampflok zu erreichen. Die Lok gehört dem Lausitzer Dampflok-Club. Das bestätigte der Verein auf Anfrage von MDR SACHSEN. Am Mittwoch soll der Vorstand tagen, vorher sei keine Aussage möglich, wann und wie die Lok zurückgeholt werden kann. Die Lok 23 1019 wurde 1956 in Babelsberg gebaut und war für den Personenzugeinsatz entwickelt worden. Ab 1970 änderte die Deutsche Reichsbahn die Baureihenbezeichnung, sodass die Lok heute wahlweise als 23 1019 bezeihungsweise 35 1019 vor Traditionszügen eingesetzt wird.



Es gab noch mehr Aufregung beim Heizhausfest: Weil einer Dampflok stark eingeheizt wurde, hatten Anwohner am Freitag zudem die Feuerwehr alarmiert. Die rückte auch an, aber schnell wieder ab, als sie die harmlose Dampflok als Verursacher identifiziert hatte.



Im Sächsischen Eisenbahnmuseum Chemnitz-Hilbersdorf ist es nicht erste Zwischenfall bei einem Heizhausfest. Im Jahr 2002 ereignete sich beim Zusammenstellen eines Zuges ein Rangierunfall, bei dem drei Dampfloks in Mitleidenschaft gezogen wurden. (lam)