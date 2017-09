Seit diesem Ausbildungsjahr werden die Kellner im erzgebirgischen Schneeberg ausgebildet. Bildrechte: colourbox.com

"Hier im ländlichen Bereich ist es schwer, Fachkräfte zu bekommen und zu binden", sagt sie. Deshalb sei es falsch, die Klasse in Falkenstein zu schließen. Dadurch würden eventuelle Bewerber von vornherein in die größeren Städte gehen und auch nicht wiederkommen. Außerdem sieht sie die Gefahr, dass die Schließung der Gastronomieausbildung der Anfang vom Ende der Berufsschule in Falkenstein sein könnte. Deshalb hätten die Stadträte Briefe ans sächsische Kultusministerium und den Ministerpräsidenten geschrieben, in denen sie den Erhalt der Berufsschule fordern. Zoglauer-Schmider bildet selbst derzeit in ihrem Hotel drei Lehrlinge aus.