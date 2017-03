Das Chemnitzer Industriemuseum zeigt seit Donnerstag Preisträger und Nominierte des Sächsischen Staatspreises für Design 2016. Die Auszeichnung wird vom sächsischen Wirtschaftsministerium verliehen und richtet sich an alle sächsischen Unternehmen, Designer und Nachwuchstalente.

Der 2016-er Jahrgang stand unter dem Motto "Nachhaltigkeit durch Design - Verantwortung für die Zukunft". Wichtig sei es, "enkelfähige Produkte" zu gestalten, sagt Sebastian Feucht, einer der Juroren des Designpreises. "Wir schauen uns die Auswirkungen von Produkten mindestens über zwei Generationen an. Enkelfähige Produkte sind so konzipiert, dass unsere Enkel die gleichen Chancen haben wie wir, hinsichtlich des Ressourcenverbrauchs als auch hinsichtlich der sozialen Gerechtigkeit."

Pflege- und Ruhesessel von David Köhler aus Dresden. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

Beispiele dafür finden sich in den Ausstellungshallen des Industriemuseums Chemnitz. So steht ein komplizierter und dennoch schlichter medizinischer Apparat einer Leipziger Firma, der aus einer Blutkonserve Zellen und Proteine selektieren kann, neben LED-Miniaturstrahlern eines Kamenzer Herstellers. Aber auch über Laser-Sensoren oder Laser-Bohrköpfen haben sich sächsische Industriedesigner die Köpfe zerbrochen. Herausgekommen sind klare, zeitlose Formen, die auch noch in einigen Jahren nicht altmodisch oder aus der Zeit gefallen wirken. Damit erfüllen die Entwürfe eines der wichtigsten Kriterien "enkelfähiger Produkte", Nachhaltigkeit.