Auf Schloss Freudenstein in Freiberg heißt es jetzt während der Osterferien: Komm in die "Forschungsreise" und lass dich zum Detektiv ausbilden. Gerade bei diesem Schmuddelwetter eine tolle Beschäftigung. Täglich von 10 bis 17 Uhr können die Ferienkinder in der Terra Mineralia die besondere Schulbank drücken.

Unter dem Mikroskop untersucht Detektiv Eric eine Haarprobe. Bildrechte: MDR/Manja Kraus

Als nächstes sind Erics Haare dran. Er rupft einfach eins raus und legt es unters Mikroskop. Auf einem Stuhl kniend schaut er durch das Mikroskop, dreht immer wieder an den Schrauben und ist jetzt begeistert von der Dicke seine Haares.



Begeisterung gibt es ebenfalls einen Tisch weiter. Hier untersucht Eric Spritzmuster. Natürlich ist es hier kein Blut wie in einem Mordfall. Wasser tut´s auch. Zumindest strahlen Erics Augen und sein ganzes Gesicht. Aus welcher Höhe oder Richtung kamen die Spritzer? Dank seiner Spürnase findet er jede Lösung. So mit Ermittlerwissen ausgestattet, geht es dann in die Spürnasenausstellung "CSI Freiberg" - die neue Sonderausstellung in der Terra Mineralia.