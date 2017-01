Thalheims Bürgermeister Nico Dittmann ist optimistisch, noch eine Lösung für die Tafel zu finden. Er legte am Montag zwei neue Vorschläge auf den Tisch. Ein Objekt befindet sich in Jahnsdorf und ein weiteres in Neukirchen. Doch Aurich ist noch immer unzufrieden. So sei das Jahnsdorfer Objekt schlecht zu erreichen und auch das zweite Objekt in Neukirchen sei zu weit weg. "Wir verlieren dort unser ganzes Stammpersonal", befürchtet die Tafel-Chefin. "Wir werden zusammen mit der Tafel verschiedene Immobilien in Jahnsdorf, Lugau und in Neukirchen besichtigen und schauen, ob die geeignet sind. Beide Seiten werden bis zum Treffen Ende des Monats ihre Hausaufgaben machen und dann werden wir eine Lösung finden", sagte der junge Thalheimer Bürgermeister.