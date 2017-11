Es sei schon erschreckend, welche Macht Hasspostings im Internet haben, sagte Buchautorin Ingrid Brodnig in ihrem Vortrag. "Egal wie unglaubwürdig eine Lüge nüchtern betrachtet sein mag: je öfter die Menschen sie lesen, umso wahrscheinlicher halten sie es, dass sie wahr sein muss." Oft seien Wuteruptionen auf solche Falschmeldungen ausgerichtet. Die Hauptangriffsziele seien Politiker, Menschen, die sich für Flüchtlinge engagieren oder Frauen.

Im Internet fehlt das physische Gegenüber

Im Internet gibt es weniger Hemmschwellen. Bildrechte: IMAGO Brodnig stellte in ihren Recherchen fest, dass Rüpel mit ihren Hassreden oftmals auch noch belohnt werden, weil sie damit Aufmerksamkeit und Likes erzielten. Sie würden kein Blatt vor dem Mund nehmen und müssten ihren Opfern nicht ins Gesicht sehen, erlebten also die unmittelbare Reaktion der angegriffenen Person nicht. Eine Studie hätte ergeben, dass der Augenkontakt eine extrem hemmende Wirkung in der Kommunikation habe. Ein Smiley könne so einen Augenkontakt nicht ersetzen, so Brodnig.

Manche Lügen halten sich hartnäckig

Buchautor Martin Lindner geht sogar zu 90 Prozent davon aus, dass Frauen - und darunter fallen ja auch Politikerinnen - Hauptangriffsziel von Hasspostings sind. Während er schätzt, dass etwa 90 Prozent der Hassredner Männer seien. Bei politischen Hassreden gebe es auch Gewalt von links gegen rechts oder überhaupt gegen Nazis, manchmal auch gegen Sachsen. Die Behauptung: "Fremde wollen nur an unser Geld und vergewaltigen unsere Frauen" sei eine ganz klassische Lüge, die bereits seit Jahrhunderten immer wieder auftauche.

Früher gab es nur Trolle

Trolle - so werden Provokateure im Internet genannt - seien bereits seit den 1990er-Jahren aktiv, so Lindner. Für sie sei es ein Spiel, Leute zu reizen. Dem klassischen Troll mache es eine diabolische Freude, Gewalt und Aggressionen zu schüren. Seine typische Antwort sei: "Wieso, das ist doch bloß Internet, wieso regt Ihr Euch eigentlich auf?"

Außer dem Troll-Phänomen sei das Social Web bis etwa 2010 ein freundlicher Raum gewesen, so Lindner. "Doch seit Facebook und Twitter Mainstream wurden, sind neue Teilnehmergruppen eingewandert." Früher seien klassische Stammtischthemen mit Sicherheit auch schon übel diskutiert worden, aber da habe es ja niemand anderes hören können. Jetzt dürften alle ungefiltert zuhören, was jeder zu bestimmten Themen zu sagen habe, meint Lindner.

Ingrid Brodnig, Moderator Wolfgang Brinkschulte und Martin Lindner während der Podiumsdiskussion in der Volkshochschule Chemnitz (v.l.n.r.) Bildrechte: MDR/Nora Kilényi

Was tun gegen Hasspostings?

Beide Experten nennen drei Ebenen, auf denen gegen Hassreden vorgegangen werden kann. Zum einen der Staat. Brodnig sagt, der Staat könne darauf schauen, dass die Justiz besser ausgebildet werde und dass auch Hassreden wirklich ernst genommen würden. "Zum Beispiel üble Nachrede, wo einer Politikerin ein gefälschtes Zitat in den Mund gelegt wird, oder wo es heißt, man solle den Kopf eines Politikers abschneiden, dass das ernst genommen wird. Da brauchen wir Staatsanwälte, die da wirklich hart vorgehen."

Die zweite Ebene ist die Plattform. Jeder sollte im Internet von seinem Hausrecht Gebrauch machen, zum Beispiel auf den eigenen Facebook-Account einwirken. Hitzige kontroverse Diskussionen seien gut, aber niemand dürfe versuchen, andere "wegzuätzen". Wenn es grob im Ton wird, schreibt Brodnig in ihren Facebook-Account, dass sie darum bittet, keine Schimpfworte zu verwenden. Und damit habe sie gute Erfahrungen gemacht, weil die meisten Menschen ja selbst auch nicht beleidigt werden möchten.

Die dritte Ebene nennt Brodnig "Digitale Zivilcourage". Das könne jeder machen. Zum Beispiel wenn eine Person in Diskussionen massiv angegriffen wird, könnte man schreiben: "Ich finde es nicht in Ordnung, wie über xyz geschrieben wird, ich finde, wir sollten alle etwas sachlicher werden." Dabei gehe es auch darum, so Brodnig, dem Betroffenen zu zeigen: "Hey, Du bist nicht allein".

Ist diese Entwicklung umkehrbar?

In Hassattacken wird den Opfern Gewalt angedroht oder massiv mit verbaler Gewalt gearbeitet. Beide Experten halten es für möglich, dass die Gesellschaft ein Stückweit zurückrudern kann, was die zunehmende Verrohung im Internet angeht. Ingrid Brodnig sagt, diejenigen, denen das nicht recht ist, können lauter werden als diejenigen, die so etwas schreiben. Außerdem ist sie der Ansicht, dass sich das Internet noch sehr stark weiterentwickeln werde. Sie vergleicht die Kommunikation im Social Web mit den Anfängen der Automobile. Die ersten Autos sahen noch aus wie Kutschen und hätten nicht einmal Scheibenwischer gehabt. So nach und nach hätte es mehr Sicherheitsmechanismen und Umgangsformen gegeben, bis zum Führerschein und der StVO. Auch das Internet werde sich weiter entwickeln und sicherer werden, meint Ingrid Brodnig.

Hassposter in der Minderheit

Martin Lindner geht davon aus, dass Posten im Internet für viele noch eine neue Redeform ist, die zunächst die ausprobieren, die keine Hemmungen haben. Erst später werde der größere, bravere, schüchternere Teil der Gesellschaft nachkommen. Dann werde sich das wieder auspendeln. Im Moment gebe es eine vergrößerte Wahrnehmung der Hassposter. Seiner Erfahrung nach hat der typische Hassposter wahnsinnigen Spaß daran, herabwürdigende, bösartige Sachen zu erfinden und in Umlauf zu bringen und andere damit aus der Fassung zu bringen.

Ich habe nicht das Gefühl, dass solche Leute vor Hass irgendwohin beißen. Da ist niemand, dem ständig die Zornesader schwillt. Die haben einfach nur Spaß daran. Martin Lindner

Hinweis der Redaktion: Wir bitten alle, die zu diesem Thema etwas in unseren Kommentaren ganz unten hinterlassen möchten, herzlich darum, unsere Netiquette zu beachten. Vielen Dank.