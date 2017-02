Patrick Franke und Stefanie Neumann beim Finish des Jubiläumsfahrzeugs. Bildrechte: Volkswagen Sachsen GmbH

Das VW-Werk in Zwickau/Mosel feiert ein Jubiläum. Seit dem Produktionsstart vor 26 Jahren lief am Donnerstag der dreimillionste VW Golf vom Band. Damit hat das Modell den legendären Trabant 601, der jahrelang in Zwickau gebaut wurde, überholt. Von dem DDR-Kleinwagen mit Kunststoffkarosse liefen bis zum Ende der Produktion 1991 2,8 Millionen Fahrzeuge vom Band.

Mehr Elektroautos aus Sachsen

Der Jubiläums-VW ist ein blauer Golf R Variant 4Motion BlueMotion Technology mit einem 2,0 Liter-Motor und einer Leistung von 310 PS sowie 7-Gang Direktschaltgetriebe. Der erste Golf aus Sachsen lief in Zwickau am 15. Februar 1991 vom Band. Es handelte sich um einen Golf der zweiten Generation. Den ersten voll elektrisch angetriebenen Golf aus Zwickau gab es mit dem "Golf City-Stromer" bereits 1994. Ab April wird der neue E-Golf in kleinen Stückzahlen in der Gläsernen Manufaktur in Dresden gefertigt.

Seit 2013 wird der Golf Variant exklusiv in Zwickau gebaut. 2016 rollten 282 000 Fahrzeuge der Marken Golf Passat und Variant vom Band. Bildrechte: Volkswagen AG

Die notwendigen Weichen zur weiteren Steigerung der Effizienz in Sachsen sind insgesamt gestellt - jetzt geht es an die konsequente Umsetzung. Herbert Diess VW-Markenchef

Vorbereitungen für Lamborghini Urus

Für das Zwickauer Werk gab es am Donnerstag noch weitere gute Nachrichten: Volkswagen kündigte an, ein Elektrofahrzeug nach dem sogenannten Modularen Elektrifizierungsbaukasten (MEB) ab 2019 in dem Werk fertigen zu wollen. Damit sei Zwickau der erste Standort der Marke für das neue Verfahren, teilte der Konzern mit. Am Standort werden zudem Bentley-Karosserien gefertigt und nach England geliefert. Volkswagen kündigte weiterhin an, die Vorbereitungen für die Fertigung von Karosserien für den Lamborghini Urus in diesem Jahr in Zwickau abschließen zu wollen.