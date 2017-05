Der drohende Dauerstreik beim DRK-Kreisverband Glauchau ist vom Tisch. Beschäftigte des Roten Kreuzes sollten am Mittwochabend über einen sogenannten Erzwingungsstreik abstimmen, um den Arbeitgeber zu Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft Verdi zu bewegen. Doch es kamen nicht genügend Stimmen für die nötige 75-Prozent-Mehrheit zusammen.

Letztes Druckmittel

Zu der Abstimmung aufgerufen hat die Gewerkschaft Verdi, die bereits die vorangegangenen Warnstreiks organisiert hatte. Laut Gewerkschaft ist über die Hälfte der 80 beim Kreisverband Glauchau angestellten DRK-Leute Mitglied bei Verdi. Nur diese waren auch stimmberechtigt. Hätten sie grünes Licht geben, wäre es möglicherweise bereits im Juni oder Juli zum Dauerstreik gekommen.

Wie Gewerkschaftssekretärin Simone Bovensiepen sagte, ist die Situation beim DRK-Kreisverband sehr angespannt. Der Geschäftsführer sträube sich vehement gegen Verhandlungen mit ver.di. Seit vergangenem November hatten DRK-Beschäftigte an insgesamt neun Tagen Protestaktionen durchgeführt und ihre Arbeit kurzzeitig ruhen lassen. Die erhofften Gespräche kamen jedoch nicht zustande. "Dass ein Chef das derart aussitzt, ist unbeschreiblich", so Bovensiepen.

Lebensretter schlecht bezahlt

Laut Simone Bovensiepen drängen vor allem die beim DRK Glauchau angestellten Rettungssanitäter auf einen neuen Tarifvertrag. Wie es hieß, verdienen sie monatlich im Schnitt 400 bis 500 Euro weniger als Kollegen beim DRK in Bayern oder Hessen.

Beim DRK-Kreisverband Glauchau hatte es bereits mehrfach Warnstreiks gegeben. Bildrechte: MDR/Mario Unger Schuld daran sei der Tarifvertrag mit der christlichen Gewerkschaft DHV, den der DRK-Landesverband geschlossen hatte und der in Glauchau gilt, so Bovensiepen. Der Tarifvertrag sei "arbeitgeberfreundlich". Dabei könnten Kreisverbände auch eigene Tarifpartner suchen. So seien die DRK-Verbände Chemnitz, Döbeln/Hainichen und Aue/Schwarzenberg Abkommen mit Verdi eingegangen. Die Entlohnung sei dort besser, wenn auch nicht so gut wie im Westen.

Proteste auch andernorts

Auch andernorts in Sachsen rumort es beim DRK. Erst am Dienstag waren in Dresden zahlreiche Beschäftigte von Rettungswachen der Region für mehr Geld und einen neuen Tarifvertrag auf die Straße gegangen. Der dortige DRK-Kreisverband kündigte daraufhin an, sich kommenden Montag mit der Gewerkschaft Verdi zu einem Sondierungsgespräch zu treffen.

Gewerkschaftssekretärin Simone Bovensiepen von Verdi Vogtland-Zwickau nahm dies erfreut zur Kenntnis. "Man sieht, dass ein Einlenken möglich ist." Ob dies auch in Glauchau gelingt, ist jedoch offen. Bovenspiepens Worten zufolge herrscht aufgrund der Hartleibigkeit des dortigen DRK-Chefs in Teilen der Belegschaft Resignation. "Es gibt Kollegen, die wechseln die Dienststelle, orientieren sich zum Beispiel in Richtung Chemnitz." Man wolle noch einmal mit den Beschäftigten sprechen, sagte Bovensiepen. Protestaktionen wie Warnstreiks seien vorerst nicht geplant.

DRK-Landesverband: Neuer DHV-Tarif bringt bessere Konditionen

Hinsichtlich der Proteste verweist der DRK-Landesverband auf den neu ausgehandelten Tarifvertrag mit der Gewerkschaft DHV. Dieser solle voraussichtlich kommenden Mittwoch beschlossen werden und bringe den Beschäftigten viele Verbesserungen. So seien im Rettungsdienst kürzere Arbeitszeiten und mehr Urlaub verabredet worden. Zudem sollen die Löhne in den kommenden drei Jahren um zehn Prozent steigen. Davon würden auch die Mitarbeiter des DRK-Kreisverbandes Glauchau profitieren, sagte ein Sprecher des DRK-Landesverbandes.