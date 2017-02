Im Drogenrausch durch die Nacht

Im Wildenfelser Ortsteil Wiesenburg hat sich am Sonnabend eine Verfolgungsjagd abgespielt. Wie die Polizei mitteilte, wollten Streifenbeamte am Abend einen augenscheinlich unter Drogen stehenden Autofahrer stoppen. Dieser raste jedoch davon und bretterte mit bis zu 130 Sachen durch den Ort. Als die Polizisten den Wagen endlich zu Anhalten bringen konnten, sträubte sich der junge Fahrer der Festnahme und schlug um sich. Er floh und watete dabei sogar durch das eisige Wasser der nahegelegenen Mulde. All das nützte nichts – die Polizei stellte den durchnässten und unterkühlten 21-Jährigen später unweit seiner Wohnung.

Unter Drogen und ohne Papiere

In Zwickau hat die Polizei am Sonnabendmittag einen Kradfahrer aus dem Verkehr gezogen. Da er keine Papiere für das Zweirad hatte, checkten die Beamten seine Personalien. Dabei kam heraus, dass der 28-Jährige schon mehrfach wegen Drogen auffällig geworden war. Auch am Sonnabend ergab ein Schnelltest, dass sich der junge Mann vor seiner Fahrt mit Cannabis berauscht hatte.

Ob die Drogensünder vor ihrer Fahrt einen Joint geraucht hatten, ist unklar. Drogen am Steuer jedoch waren keine gute Idee. Bildrechte: IMAGO Wenig später am Sonnabend hatten Polizeibeamte in Glauchau einen ähnlichen Fall zu bearbeiten. Bei einer Routine-Verkehrskontrolle wurde eine 25-Jährige gestoppt, die keinen Führerschein vorweisen konnte. Wie sich herausstellte, hatte sie ihre "Fleppen" wegen Fahren unter Drogen bereits abgeben müssen. Auch bei ihr bewahrheitete sich das Sprichwort: Die Katze lässt das Mausen nicht. Ein Drogenschnelltest verlief positiv. Da bei ihr zudem Betäubungsmittel gefunden wurden, hat sie nun weitere Anzeigen am Hals.

Chauffeurdienst geht nach hinten los

Im vogtländischen Auerbach hat sich eine 19-Jährige am Sonntagmorgen Ärger zugezogen. Die Jugendliche hatte ihren Freund zum Polizeirevier gefahren, weil dieser eine Anzeige wegen Körperverletzung erstatten wollte. Allerdings fiel den Beamten auf, dass die junge Frau eine "Fahne" hatte. Ein Atemalkoholtest ergab 0,36 Promille. Da die 19-Jährige als Fahranfängerin noch in der Probezeit ist, dürfte sie die Alkoholfahrt teuer zu stehen kommen.

