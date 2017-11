Der Polizei ist ein Schlag gegen einen mutmaßlichen Drogenhändler im Erzgebirge gelungen. Polizeibeamte fanden am Donnerstagvormittag bei der Durchsuchung einer Wohnung in Raschau-Markersbach mehr als ein Kilogramm Marihuana, ein halbes Kilogramm Haschisch, geringe Mengen Crystal und Ecstasy sowie Pilze und Samen. Außerdem wurde in einem der Räume eine Aufzuchtanlage mit vier Marihuanapflanzen in einer Größe von ca. 2,20 Meter sichergestellt.