Am Sonnabend ist im Chemnitz Center Röhrsdorf eine Bombendrohung eingegangen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, ist am Morgen gegen 07:00 Uhr eine schriftliche Drohung in einem Einkaufsmarkt gefunden worden. Der Brief wurde beim Auffüllen in einem der Regale entdeckt.