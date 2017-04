Die Elektrotechniker der Westsächsischen Hochschule Zwickau hatten die Idee im vergangenen Jahr, als das Handyspiel "Pokémon-Go" für Furore sorgte. Damals hätten sich viele junge Handysüchtige um die Solarstation versammelt, weil dort offenbar ein Treffpunkt im Spiel war, sagt Sandro Hommel von der Fakultät Elektrotechnik. Doch, wer keine eigene Powerbank dabei hatte, dem ging mitunter der Saft aus. Pokémon-Jäger sind jetzt nicht mehr so häufig anzutreffen. Aber laut Hommel ist die Bank auch früher schon bei schönem Wetter von Studenten auf dem Weg von oder zur Mensa stark frequentiert gewesen. Nun können sie in der Mittagspause gleich noch ihrem Handy eine Portion Sonne gönnen. In etwa 40 Minuten sei ein Smartphone bereits weitgehend wieder aufgeladen, so Hommel. Die Bank hat fünf Anschlüsse zum Laden und ist nachts beleuchtet.