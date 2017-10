Plauen Rentner tötet offenbar Ehefrau

Ein 79-jähriger Mann soll in Plauen seine 77-jährige Ehefrau getötet haben. Wie die Polizeidirektion Zwickau mitteilte, endeckten die Beamten am Sonnabendmorgen den schwer verletzten Rentner hinter einem Mehrfamilienhaus. Der Rettungsdienst brachte den 79-Jährigen in ein Krankenhaus. Dort erlag er wenig später seinen Verletzungen.



In der Wohnung des Rentners fanden die Beamten die Leiche seiner Ehefrau. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der 79-Jährige seine Frau getötet hat. Über die näheren Umstände der Tat und die Art der Verletzungen wurden zunächst keine Angaben gemacht.