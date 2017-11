Otto Peuschel Otto Peuschel wurde am 15. Dezember 1867 in Crottendorf geboren. Nach dem Besuch der Volksschule in Crottendorf arbeitete er zunächst als Tischler, später als Musterzeichner für Posamenten und in einer Knopffabrik. Bekannt wurde er als Mundartdichter durch seine Liedpostkarten, die er im Eigenverlag veröffentlichte. Vermutlich umfasste die Serie 16 Karten. Otto Peuschel leitete den Männerchor der evangelisch-methodistischen Kirchgemeinde in Crottendorf und erteilte Unterricht im Gitarren- und Zitherspiel. Otto Peuschel starb am 29. Mai 1932 in Crottendorf.



Quelle: MDR/tfr