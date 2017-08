Es geht auch anders, sagt Nils Graichen im Gespräch. Und meint damit die Haltung von Tieren im Geflügelhof in Zschaagwitz, den der 23-Jährige bald von seinem Großvater übernehmen wird. Um das den Verbrauchern zu zeigen, öffnete der gelernte Tierwirt für Geflügelhaltung am Sonnabend beim einem Hoffest auch die Tore zum Hühnerstall des Unternehmens. Er hatte viele Fragen zu beantworten, von der Haltung der Hühner bis hin zur Eierproduktion.

In Zeiten, in denen fast täglich Meldungen über mit dem Insektizid Fipronil belastete Eier zu lesen sind, gehörte dazu auch die Frage nach der Reinhaltung der Ställe. "Einmal im Jahr reinigt eine Spezialfirma den Stall mit Hochruckreinigern. Den Rest erledigt eine überall auf den Anlagen aufgebrachte Silikatschicht, die für Tier und Mensch völlig unbedenklich ist, den Parasiten aber die Feuchtigkeit entzieht", sagt Graichen. Das sorge für ausreichenden Schutz. Problematisch sei eher die Zeit gewesen, als die Tiere wegen der Vogelgrippe nicht ins Freie durften. Das hätte zu Umsatzeinbußen geführt. Doch die Kunden seien verständnisvoll gewesen.

Die Verbraucher achten zunehmend auf Produkte aus regionaler Produktion, so der Tenor der befragten Gäste. Viele gehören zu den Stammkunden des Hofladens oder beziehen ihre Eier von Märkten aus der Region. Dort werden die Produkte des Geflügelhofes genauso angeboten wie in kleineren Geschäften in der Umgebung. Aber auch zwei Supermärkte gehören mittlerweile zu den Abnehmern. Auch wenn der Betrieb im Preiskampf der großen Handelsketten nicht mithalten kann und will - eine langjährige Kundin brachte ihre Haltung zu regionalen Produkten in einem knappen Satz auf den Punkt. "Das kann man gar nicht mit Geld bezahlen, wenn man weiß, wo die Produkte herkommen und dass sie gesünder sind."