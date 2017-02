Bei einer Kollision auf der Bundesstraße 174 zwischen Marienberg und Chemnitz ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, geriet der 42-Jährige am Sonntagabend mit seinem Wagen in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der Mann starb an der Unfallstelle. Die drei Insassen des anderen Autos wurden schwer verletzt.



Der Sachschaden beträgt rund 26.000 Euro. Die B 174 musste zwischen Heinzebank und Abzweig Marienberg fünfeinhalb Stunden lang voll gesperrt werden.