Mit reichlich 220 werden die meisten in der Produktion bleiben. Mehr als 60 sollen in der Innovations-Tochter weiter forschen, die auch in der Bergstadt ihren Sitz hat. Die anderen Beschäftigten sollen die Möglichkeit erhalten, in eine Transfergesellschaft zu wechseln. Sie ist sechseinhalb Monate befristet. Ihr Ziel ist Weiterbildung und Qualifizierung. Darüber sind Gewerkschaft, Betriebsrat, die Agentur für Arbeit sowie der potenzielle Investor und der Insolvenzverwalter übereingekommen. Voraussetzung für die Gründung der Transfergesellschaft ist der Abschluss des Kaufvertrages. Als Termin wird voraussichtlich der 15. August angepeilt.