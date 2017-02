Ski-Tam, Ski-Tam, Ski-Tamtaramtamtam - mit diesem Schlachtruf ist am Sonntagvormittag der 100. Skifasching in Oberwiesenthal eingeläutet worden.

Auch die "Draufgänger Guggis" aus Meerane waren dabei. Bildrechte: MDR/Manja Kraus

Einer der Höhepunkte eines jeden Faschings ist der Festumzug. Mit vertreten sind Faschingsclubs aus anderen Regionen, wie zum Beispiel den "Draufgänger Guggis" aus Meerane. So manch einer lief im historischen Skifahrer-Outfit beim Festumzug mit und nahm dafür vermutlich sehr kratzende und kribbelnde Strümpfe und Wollhosen in Kauf. Die Oberwiesenthaler geben übrigens an, den ältesten Skifasching Deutschlands zu veranstalten. Den ersten gab es bereits im Jahr 1906. Aber da die Kriegsjahre ausgelassen wurden, feiern die Narren am Fichtelberg nun dieses Jahr ihre Jubiläumsausgabe.