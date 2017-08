Chemnitzer schwimmt bis nach Hamburg

Nach 620 Kilometern ist der Chemnitzer Langstreckenschwimmer Joseph Heß am Dienstag in Hamburg angekommen. Der 30 Jahre alte Doktorand der TU Chemnitz war am 4. August im sächsischen Bad Schandau in die Fluten gestiegen. Heß wollte in zehn Tagesetappen bis in die Hansestadt schwimmen. Am Ende wurden es zwei Tage mehr. Umso glücklicher war der Sachse, als er am Mittag bei den Magellan-Terrassen in der Hamburger Hafencity aus dem Wasser stieg.