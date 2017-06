Größter Feuerwehreinsatz seit der Wende im Erzgebirge "Bei der Anfahrt zum Brandort bekommt man Gänsehaut"

Nach dem Großbrand einer Möbelfabrik in Elterlein im Erzgebirge am Sonntag dauerten die Löscharbeiten auch den gesamten Montag noch an. Der Bürgermeister der Gemeinde machte sich vor Ort ein Bild von der Lage und traf sich bereits am Morgen mit der Geschäftsleitung des Unternehmens, um nach Lösungswegen zu suchen.