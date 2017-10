Sprachheilschule Chemnitz 6.000 Unterschriften für Erhalt von einzigartiger Förderschule

Dieses Schulmodell gibt es sonst nirgends in Sachsen: An der Chemnitzer Sprachheilschule werden Schüler mit Sprachproblemen von Klasse 1 bis 10 betreut. Aus dem gesamten Freistaat reisen Schüler an, denn an anderen Schulen endet die Ausbildung für Kinder mit Sprachstörungen früher. Doch nun drohen in Chemnitz gravierende Einschnitte: Die Klassenstufen 7 bis 10 sollen möglicherweise wegfallen. Eltern schlagen Alarm.