In Lößnitz haben Eltern schulpflichtiger Kinder eine Protestaktion angeschoben. An vielen Häusern und Zäunen im Ortsteil Affalter hängen seit dieser Woche Plakate und Transparente, die den Erhalt der örtlichen Grundschule fordern. Grund für den Protest sind die Pläne der Stadt Lößnitz, eine ihrer insgesamt drei Schulen zu schließen.

Elternprotest gegen die befürchtete Schließung der Grundschule. Bildrechte: MDR/André März

Lößnitz will im Herbst die Schule in der Altstadt sanieren. Dafür hatte die Stadt 2,1 Millionen Euro an Fördermitteln beim Land beantragt. Wie aus Kreisen des Stadtrates verlautete, habe der Freistaat zur Bedingung für die Auszahlung des Geldes, die Schließung einer der beiden anderen Schulen in Lößnitz gemacht. Als Grund habe der Freistaat die geringe Schülerzahl genannt. Betroffen wären die Schulen im Lößnitzer Ortsteil Affalter oder die Schule Neustadt in Lößnitz. Auch die Sächsische Bildungsagentur tritt für eine "optimierte Klassenbildung" in Lößnitz ein. Ob, und wenn ja, welche Schule letztlich geschlossen wird, muss die Stadt entscheiden.