Petition gegen Müllverbrennung in Chemnitz Papier ist nicht immer geduldig

Boris Kaiser, der die Petition für die "Bürgerinitiative gegen Müllverbrennung in Chemnitz" gestartet hat, ist trotzdem zufrieden mit dem Verlauf der Aktion. "Die Petition war nur das I-Tüpfelchen unserer Aktivitäten. Das Gros der Unterschriften ist ganz klassisch per Unterschrift auf Papier eingegangen". Demnach hätten bis jetzt fast 4.700 Bürgerinnen und Bürger ihre Unterschrift auf eine der vielen Listen gesetzt, die von Mitgliedern der Bürgerinitiative verteilt wurden. "Angesichts der Tatsache, dass wir für die Unterschriftenaktion nur etwa vier Wochen Zeit hatten, ist das ein durchaus akzeptables Ergebnis."

Werden diese Änderungen nicht beschlossen, klammert der Abfallwirtschaftsverband bei seiner europaweiten Ausschreibung die Variante "Errichtung eines Ersatzbrennstoffkraftwerkes" aus. Dann würde, so die Geschäftsführerin des AWVC, Sabine Weikert, für eine Vertragsdauer von fünf bzw. zehn Jahren nach Partnern gesucht, die den entstehenden Restabfall in ihren Anlagen verwerten. "Dazu kommen noch die Kosten für den Transport, die natürlich je nach Entfernung zum zukünftigen Partner variieren werden."



Eine Neuausschreibung der Restmüllverwertung durch den AWVC ist nötig, da in drei Jahren die laufenden Verträge des Verbandes dazu auslaufen. Derzeit werden die Reststoffe zur Verbrennung noch in das 230 Kilometer entfernte Kraftwerk Jänschwalde geschafft. Die Mindestlaufzeit eines Neuvertrages beträgt dann fünf Jahre.