So engagiert sich die EnviaM-Gruppe stark für den reibungslosen Transport der erneuerbaren Energien vom Erzeuger zum Verbraucher. Im ihrem Netzgebiet gibt es nach eigenen Angaben derzeit rund 40.000 dezentrale Anlagen zur Erzeugung von regenerativen Energien mit weiter steigender Tendenz. Deshalb hat das Unternehmen 2016 mehr als 300 Millionen Euro in die Instandhaltung und den Ausbau des Stromnetzes gesteckt. Damit wurden u.a. ein Umspannwerk in Zwickau oder neue Hochspannungsleitungen im Vogtland errichtet.

Sven Haase aus der Abteilung Unternehmensentwicklung arbeitet mit am EnviaM-Konzept der Elektromobilität. Bildrechte: EnviaM Stefan Hoyer

Außerdem werden Digitalisierung und Elektromobilität vorangetrieben. So will EnviaM in diesem Jahr ein Fünftel ihres Fuhrparks auf Elektro umrüsten und an ihren Standorten Schnell-Ladesäulen errichten, die auch öffentlich zugänglich sind. Aus dem Bundesförderprogramm für flächendeckende Ladeinfrastruktur hat die EnviaM-Gruppe zusätzlich gemeinsam mit Kommunen die Errichtung von mehr als 130 Ladesäulen beantragt. Etwa die Hälfte davon ist für Sachsen bestimmt. "Wir sehen uns als Vorreiter der Energiewende, die nicht beim Strom halt macht", erklärte Hartmann.