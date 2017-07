Im Vogtland hat am Dienstag die Erde gebebt. Nach Angaben des Deutschen Geoforschungszentrums Potsdam lag das Epizentrum des Bebens etwa zehn Kilometer von Bad Brambach entfernt in Tschechien. Die Erdstöße in zehn Kilometern Tiefe wiesen eine Magnitude von bis zu 3,5 auf der Richter-Skala auf.

"Magnitude 3,5 ist beachtlich", sagte der Leiter des Forschungszentrums, Torsten Dahm, MDR SACHSEN. "Das kann man in der Regel deutlich spüren - auch einige Kilometer vom Epizentrum entfernt." Dahm zufolge ist in den kommenden Tagen mit weiteren Erdstößen im deutsch-tschechischen Grenzgebiet zu rechnen. Die Region ist bekannt für sogenannte Schwarmbeben. Das besondere an ihnen ist laut Dahm, dass sie teilweise über mehrere Wochen andauern und - anders als bei einem Hauptbeben mit schwächeren Nachbeben - über die ganze Phase des Schwarms in ähnlicher Stärke auftreten können.