Eine alte steinerne Wendeltreppe führt in die beiden oberen Etagen. Hier einen Fahrstuhl einzubauen, hätte die Kosten gesprengt, sagt Jana Ahnert vom Verein Generationenbahnhof Erlau. So kommen oben nur Büros und Verwaltung rein, eben die Räume für alle, die die Treppen erklimmen können. Das ist zum einen ein ambulanter Pflegedienst aus Rochlitz, der sich hier mit einer Zweigstelle ansiedelt. Zum anderen der bürgerschaftliche Bereich des Generationenbahnhofes. So können sich hier zum Beispiel Vereine treffen.