Am frühen Donnerstagmorgen hatte ein 46-Jähriger aus Polen mit seinem Pkw einen Laster überholt und war unmittelbar danach in den Parkplatz "Rossauer Wald" eingebogen. Dort fuhr er frontal ins Heck eines Lkws, der in der Zufahrt parkte. Die drei Mitfahrer im Auto starben. Sie stammten ebenfalls aus Polen und waren 23, 27 sowie 38 Jahre alt. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen, die 32 Jahre alte Lkw-Fahrerin wurde leicht verletzt. Die Unfallursache ist bislang ungeklärt.

Eine Sprecherin des Landesamts für Straßenbau und Verkehr bestätigte Sicherheitsprobleme durch überfüllte Lkw-Parkplätze an Autobahnen. Weil der Bedarf die vorhandenen Stellplätze übersteige, würden Fahrer ihren Lastzug auch an nicht dafür ausgewiesenen Flächen abstellen. Dabei würden teilweise die Einfahrten in die Parkplätze blockiert. Die Behörde will demnach allein an der A4 mittelfristig weitere Stellplätze für rund 160 Lkw einrichten.