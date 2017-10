Bildrechte: MDR/Audiovision Chemnitz

Es war ein schlechter Start in die Woche für mindestens 17 Autofahrer in Chemnitz. Denn sie mussten feststellen, dass über Nacht wieder einmal ein Reifenstecher zugeschlagen hat. Nach Aussage von Polizeisprecherin Jana Kindt zieht sich die Spur des Täters durch das gesamte Stadtgebiet. "Die Tatorte befanden sich in dicht besiedelten Stadtteilen, nämlich auf dem Kaßberg, auf dem Sonnenberg und in Hilbersdorf."

An manchen Wagen seien alle vier Reifen zerstochen worden, an anderen nur einer. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Tatorte waren diesemal die Barbarossa-, West- und Margaretenstraße sowie die Zieten- und die Gießerstraße.

Mutmaßliches Motiv des Täters: Verkehrswidriges Verhalten

Bislang sind nur wenige Details zu den Taten und dem mutmaßlichen Täter bekannt. Alle diese Sachbeschädigungen - als solche werden sie von der Polizei eingestuft - wurden in den Nachtstunden begangen. Konkrete Tatschwerpunkte in der Stadt lassen sich nicht ausmachen. Mutmaßliches Motiv könnte jedoch sein, dass der Täter sich durch das verkehrswidrige Verhalten der Autofahrer gestört fühlt. Denn fast alle der Fahrzeuge standen im Parkverbot, auf Fußwegen oder in Einfahrten, in denen das Parken nicht erlaubt ist. Jana Kindt kennt die besonderen Umstände solcher Taten, die dadurch schwer aufzuklären sind. "Das dauert nur wenige Augenblicke und wenn sich jemand neben einem Auto abduckt, dann ist das natürlich für Zeugen schwer zu sehen." Trotzdem erbittet die Polizeidirektion Chemnitz Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0371 387495808. Auch hier schlug der Täter zu. Auf der Chemnitzer Barbarossastraße besteht auch auf dem Seitenstreifen Halteverbot. Bildrechte: MDR/Audiovision Chemnitz

Mehr als 400 beschädigte Fahrzeuge seit Mai 2016

Seit Beginn der Reifenstecherserie im Mai 2016 hat die Polizei über 420 beschädigte Fahrzeuge registriert. Die Beamten bitten die Bevölkerung weiterhin um Mithilfe. Insbesondere fordern sie die Bürger auf, die nachts beruflich oder privat im Stadtgebiet unterwegs sind, auf verdächtige Personen zu achten. Im Zweifelsfall sollten sie sofort den Polizeinotruf wählen. Nur so könne ein Täter auf frischer Tat geschnappt werden.

"Außerdem haben wir eine Belohnung in Höhe von 3.000 Euro ausgesetzt. Diese steht nach wie vor bereit für jene Hinweisgeber, die uns den entscheidenden Hinweis liefern, mit dem wir den Täter stellen können." sagt Polizeisprecherin Kindt abschließend. Der Chemnitzer Kaßberg war diesmal eines der Ziele des Reifenstechers. Bildrechte: MDR/Audiovision Chemnitz

Auch im Chemnitzer Umland wurden Reifen zerstochen

Auch in Lichtenstein und Lößnitz waren am vergangenen Wochenende Reifenstecher unterwegs. In Lichtenstein wurden drei Fahrzeuge beschädigt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf eine Summe im unteren dreistelligen Euro-Bereich ein. In Lößnitz wurden an vier Fahrzeugen insgesamt fünf Reifen zerstochen. Die Ermittler schätzen den Schaden hier auf fast 400 Euro. Ob es einen Zusammenhang dieser Taten mit der Reifenstecherserie in Chemnitz gibt, prüft die Polizei. Auch im Stadtteil Hilbersdorf stach der Täter die Reifen von Fahrzeugen auf, die nicht ordnungsgemäß abgestellt waren. Bildrechte: MDR/Audiovision Chemnitz

Quelle: MDR/tfr