Das Chemnitzer Kulturzentrum "Lokomov" ist erneut Ziel eines Anschlags geworden. Wie das Operative Abwehrzentrum (OAZ) der sächsischen Polizei mitteilte, wurde in der Nacht zum Donnerstag gegen 1:30 Uhr auf eine Schaufensterscheibe des Clubs in der Augustusburger Straße geschossen. Das Einschussloch könnte laut Polizei von einer scharfen Waffe stammen.

Zur Tatzeit war das Kulturzentrum noch geöffnet und es befanden sich Gäste in den Räumen. Verletzt wurde bei dem Anschlag niemand. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Das Operative Abwehrzentrum hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Die Ermittler schließen ein politisches Motiv der Tat nicht aus.

Das "Lokomov" wurde schon mehrfach Zielscheibe rechter Gewalt. Bildrechte: IMAGO

Dabei war eine Scheibe zu Bruch gegangen und Teile des Fensterrahmens zerstört worden. Auch schon vor diesem Sprengstoffanschlag waren Pflastersteine durch die Scheiben geworfen worden. Das Kulturzentrum "Lokomov" befindet sich am Rand des Chemnitzer Stadtteils Sonnenberg, der für seine rechtsextreme Szene bekannt ist. Ein sogenanntes "Rechtes Plenum" will laut eigener Aussage das Viertel in eine "national befreite Zone" verwandeln.