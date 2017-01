In Plauen ist am Sonnabend das neue Landratsamt offiziell eröffnet worden. Die Behörde hat ihren Sitz im ehemaligen Horten-Kaufhaus im Stadtzentrum. Um Bürgernähe zu demonstrieren, gab es einen Tag der offenen Tür.

In dem denkmalgeschützten Gebäudekomplex mit der markanten Glasfassade sind Behördenteile des Landkreises nun unter einem Dach vereint. Zuvor war die Verwaltung an sechs Standorten mit 20 Objekten zersplittert. Im Horten-Kaufhaus werden künftig rund 600 Mitarbeiter beschäftigt sein – mehr als die Hälfte aller Kreisbediensteten.

Beim Tag der offenen Tür zur Eröffnung des Landratsamtes waren viele Plauener neugierig, was aus dem alten Horten-Kaufhaus geworden ist.

Beim Tag der offenen Tür zur Eröffnung des Landratsamtes waren viele Plauener neugierig, was aus dem alten Horten-Kaufhaus geworden ist.

Beim Tag der offenen Tür zur Eröffnung des Landratsamtes waren viele Plauener neugierig, was aus dem alten Horten-Kaufhaus geworden ist. Bildrechte: MDR/Sven Böttger

So war gleich zum Beginn des Umbaus teerhaltiger Parkettkleber im Haus festgestellt worden. Diesen zu entfernen und zu entsorgen war aufwendig. In allen Bauphasen traten Schwierigkeiten auf. Schuld daran hatte unter anderem die Altbausubstanz. Noch voriges Jahr in der Endphase der Sanierung hatte es einen Wassereinbruch im Traforaum gegeben und den Einzug der Behördenmitarbeiter verzögert.