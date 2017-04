Erste "Pulse of Europe"-Demo EU-Fans machen in Zwickau mobil

Die Europäische Union hat gerade einen schweren Stand. Trotzdem gibt es Menschen, die das Projekt EU aus vollem Herzen unterstützen. Sie haben sich in der Initiative "Pulse of Europe" zusammengefunden und mobilisieren EU-Befürworter in ganz Deutschland. In Sachsen gab es schon Demos in Dresden und Leipzig. Am Sonntag war in Zwickau Premiere.