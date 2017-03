Brennpunkt Zentralhaltestelle Chemnitz schmiedet Schlachtplan für Videoüberwachung

"Big Brother is watching you!" Das könnte in der Chemnitzer Innenstadt noch in diesem Jahr Realität werden. Weil es an der Zentralhaltestelle seit Monaten immer wieder zu Schlägereien, Raubüberfällen und sexuellen Belästigungen kommt, soll der Bereich nun mit Kameras überwacht werden. Und auch andere Bereiche der Innenstadt sind für eine Videoüberwachung im Gespräch. Darüber hinaus wollen auch die Ordnungshüter stärker Präsenz zeigen.