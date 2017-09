Der Duft von Bratente, gebrannten Mandeln und Glühwein liegt in der Luft. Für die Lunzenauer ist der frühste Weihnachtsmarkt Deutschlands Tradition. Sie feiern ihn bereits zum zehnten Mal, immer am dritten Sonnabend im September. "Einen Weihnachtsmarkt in der Adventszeit veranstalten, das kann doch jeder", sagt Organisator Matthias Lehmann, der mit der Aktion den Konsumrausch vor dem Weihnachstfest auf die Schippe nimmt. Auch Pfarrer Gert Flessing hat kein Problem mit der verfrühten Weihnachtsstimmung: "Der Termin 24. Dezember ist eine Festlegung, keine Tatsache. Wer weiß schon genau, wann Jesus geboren wurde", sagt er augenzwinkernd.