Motorrad und Zschopau, das gehört zusammen. Auch wenn schon seit einigen Jahren keine Motorräder in der Erzgebirgsstadt gebaut werden - die Geschichte des Motorradbaus ist allgegenwärtig. Deshalb kamen die Organisatoren des diesjährigen Stadtfestes auf eine Idee. Zschopau lädt zum ersten Motorradtreffen ein. Die Frage ist nur, wieso erst jetzt? Christiane Schlegel, Projektleiterin für das Stadtfest 725 Jahre Zschopau, hat dafür eine Erklärung: "Wir haben bisher immer sehr spezielle Treffen gehabt - nur für MZ oder für Gespanne oder Enduromaschinen. Deshalb fanden wir, es wäre mal an der Zeit, ein Treffen für alle Biker zu organisieren."

Steffen Süß (Mitte) arbeitete jahrelang bei MZ und ist ein echter Experte. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

Einer der vielen Organisatoren des ersten Bikertreffens ist Steffen Süß. Süß hat jahrelang im MZ-Werk gearbeitet und ist ein echter Kenner der Materie. Deshalb hat er die Betreuung der Motorradbesucher übernommen. Er kann stundenlang Geschichten über DKW und MZ erzählen. "In meinen besten Zeiten habe ich 21 Motorräder bei mir zu Hause gehabt. Irgendwann hat meine Frau aber nicht mehr mitgemacht", lacht der 62-Jährige. Deshalb konzentriert er sich auf nun auf Museumsführungen und das Bikertreffen am Wochenende. Da stehen eine Rundfahrt durchs Erzgebirge, ein Bikergottesdienst, Diskussionen und Livemusik und am Sonntag eine Besichtigung des alten MZ-Werkes auf dem Programm.