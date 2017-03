"Wir sind weltweit die einzigen, die eine hundertprozentige Eisspur bringen", sagt Riedel selbstbewusst. Dabei ist die Grundidee so einfach wie genial: die Skier gleiten in Kanälen, in denen ein 7,5 Zentimeter tiefer und 13 Zentimeter breiter Eisblock steckt. Die Kühlstränge verlaufen statt unterhalb direkt im Eis. "Das garantiert eine gleichmäßige Kühlung, so dass die Spur nicht aufweicht", erläutert Riedel. Zudem funktioniere das System auch noch bei Temperaturen von 15 bis 20 Grad.

Blick vom Absprung hoch zum Schanzenkopf. Bildrechte: Peter Riedel

Der internationale Skiverband FIS setzt seit rund zehn Jahren auf Riedels Expertise. So tragen inzwischen die Schanzenanlagen in Garmisch-Partenkirchen, Trondheim und Zakopane die Handschrift des Erzgebirgers. Gebaut hat die Riedel GmbH auch im russischen Tschaikowski und in Zao in Japan. Um nur einige zu nennen. Riedel ist also ein alter Hase, sollte man meinen. Doch als der Auftrag aus Vikersund kam, habe er dennoch geschluckt. "Der Vikersundbakken, das ist für mich ein Highlight!"



"Monsterbakken" werde die Schanze auch genannt. Zu Recht. 132 Meter Anlaufspur. "Das Längste, was jemals gebaut wurde", sagt der Ingenieur ehrfurchtsvoll. "Größer geht einfach nicht!" Sein Traum sei es, dass am Wochenende dank seiner Anlaufspur der Schanzenrekord von 251,5 Metern gebrochen wird. "Das wäre eine coole Geschichte und neuer Weltrekord." Wem er es am meisten gönne? Einem Athleten aus der Heimat.