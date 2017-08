Die verschiedensten "Tonkünstler" zeigen ihr Können. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

In der sonst eher beschaulichen Altstadt von Annaberg herrscht an diesem Wochenende reges Treiben. Die unterschiedlichsten Sprachen hallen durch die Gassen: Tschechisch, Englisch, Ungarisch, Bayrisch, Brandenburgisch und natürlich Erzgebirgisch. Grund ist das 6. Europäische Töpferfest. Insgesamt über 80 Töpfer, Keramikkünstler und -werkstätten aus ganz Europa haben in der Oberstadt rund um die St. Annenkirche ihre Verkaufsstände aufgebaut.

Seit 1996 alle vier Jahre

Im Erzgebirgsmuseum von Annaberg werden Keramikerzeugnisse aus der Geschichte der Stadt ín einer Sonderausstellung gezeigt. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel Begonnen hat alles 1996. Damals wollte der Verein "Annaberger Altstadtfreunde" etwas auf die Beine stellen, um die Altstadt wieder mit Leben zu erfüllen. "Einer von uns kam dann auf die Idee mit dem Töpferfest", erinnert sich Reinhart Unger. Denn, was viele nicht wüssten, Annaberg sei im 16. und 17. Jahrhundert eine bekannte Töpfermetropole gewesen. Hier seien aufwändige Stücke gefertigt worden. Einige Beispiele sind laut Unger heute in der Ermitage in St. Petersburg oder im germanischen Nationalmuseum in Nürnberg zu sehen.

Witali Kuschmir zeigt Sarah Nöth aus Schweinfurt, wie der Tonklumpen auf der Scheibe zentriert wird. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel Die Idee mit dem Töpferfest lief von Beginn an gut. Schon beim ersten Durchgang meldeten sich mehr als 50 Aussteller. Seither treffen sich alle vier Jahre die Töpfer und Keramiker zu ihrer "Tonolympiade" im Erzgebirge. Neben Deutschland sind in diesem Jahr Künstler aus neun verschiedenen europäischen Ländern vertreten. Das erste Mal sind Witali und Oleksandra Kuschmir in Annaberg. Das Ehepaar aus der Westukraine kam mit der Unterstützung eines deutsch-ukrainischen Hilfsprojekts ins Erzgebirge und zeigt typisch ukrainische Keramik. Auch eine Freundin haben die beiden Künstler gleich mitgebracht. Galina stickt und knüpft Kunstwerke aus Wolle und Textilien.

Nicht nur Alltagskeramik ist im Angebot. Auch Keramik-Künstler wie Karel Klamarik aus Böhmen sind in Annaberg. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel Gegenüber demonstriert ein slowakischer Töpfer an der Scheibe, wie seine Krüge und Schalen entstehen. Die Leute müssen sich auf die Zehenspitzen stellen, um etwas zu sehen, so voll sind die Gassen. Doch nicht nur die Straßen sind voller Leben. Auch viele sonst geschlossene Hinterhöfe sind für die Gäste geöffnet worden und geben als Biergarten oder Kleinkunstbühne der Altstadt ein fast mediterranes Fair.

Töpferpreis stimmt auf nächstes Fest ein

Auch Manfred Reiß ist von der Atmosphäre angetan. Der Töpfer aus Bad Kissingen ist schon das dritte Mal beim Europäischen Töpferfest dabei und heute ganz besonders gut gelaunt.

Die Frauenfigur von Karin Reiß gewann den ersten Preis, den ihr Ehemann entgegennahm. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel Denn eben hat er stellvertretend für seine Frau Karin den Hauptpreis des Töpferfestes entgegengenommen. Unter mehr als 30 Bewerbern bekam eine kleine liegende Keramikdame aus der Werkstatt Reiß die meisten Punkte der internationalen Jury. Laudator für die Preisrede war der erzgebirgisch-britische Künstler Glenn West aus Annaberg, der vor allem den Humor der Reißschen Arbeit hervorhob.

Auch die Annaberger beteiligen sich. Prämiert wird das am schönsten geschmückte Haus. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel Der Wettbewerb um die schönste Keramikarbeit stand in diesem Jahr unter dem Motto "märchenhaft". Und dieses Motto ist nicht zufällig gewählt, wie Glenn West betont. Denn schon in wenigen Wochen werden sich wieder die Menschenmassen durch Annabergs Altstadtgassen drängen. Dann zum ersten Internationalen Märchenfestival "Fabulix".