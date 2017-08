Der Chemnitzer Altertumsforscher Dominique Görlitz bereitet seine nächste Forschungsreise vor. Dazu experimentiert der 51-Jährige derzeit mit einem Floß im Geiseltalsee in Sachsen-Anhalt. Das gut sechs Meter lange, zwei Meter breite und bis zu zwei Tonnen schwere Schwimmgerät mit dem Namen "Dilmun S" soll die Segeleigenschaften von Schilfbooten imitieren. Görlitz will mit einem vergleichbaren Schiff über das Schwarze Meer schippern - von Sotschi über Athen nach Kreta. So will er nachweisen, dass bereits im Altertum mit hochseefähigen Schilfbooten Handelsbeziehungen zwischen der heutigen russischen Schwarzmeerküste und Ägypten bestanden haben könnten.